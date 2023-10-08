«Такое количество полов я не мыла никогда»: за что Ирина Безрукова получает театральные награды

Очень плодотворным стало для актрисы театра и кино Ирины Безруковой и минувшее лето. Она снялась сразу в двух масштабных кинопроектах.

БЕРЕЖНО К ЦЕННОСТЯМ

В этом году у Ирины действительно вряд ли найдется время для планирования сада возле дома из-за плотного рабочего графика. Вот уже девятый год актриса играет в постановке «Бесконечный апрель» Губернского театра, на который практически не достать билеты. А недавно Безрукова удостоилась награды за этот спектакль.

«Бесконечный апрель» (12+) – спектакль режиссера Анны Горушкиной, который показывает взгляд молодого поколения на историю страны. Я исполняю роль мамы главного героя Вениамина, который родился в 1912 году. Его играет Народный артист РФ Андрей Ильин», – поделилась Безрукова.

Актриса отмечает, что это камерный, невероятно нежный, трогательный спектакль, вызывающий эмоции у людей разного возраста.

«Я получила премию за сохранение семейных ценностей как исполнительница одной из ролей в этой постановке», – добавляет она.

Сентябрь выдался у Ирины Безруковой действительно «урожайным» на премии: актриса удостоилась еще одной награды – «За самое неожиданное перевоплощение на сцене» в спектакле «Репетиция банкета» (6+).

«Это спектакль-праздник. В «Репетиции банкета» я играю женщину, которая буквально за два акта совершила невероятное перевоплощение, – подметила актриса. – Детали рассказывать не буду, но вы точно посмеетесь от души и отдохнете на этом спектакле. Могу сказать еще только одно: такое количество полов я не мыла никогда в своей жизни!»

ВЛЮБЛЕННАЯ В ЕСЕНИНА

Не менее плодотворным стало для Ирины Безруковой и минувшее лето. Она снялась сразу в двух масштабных кинопроектах.

«Один из проектов – десятисерийный фильм «Мы не дети» (6+), здесь у меня резко отрицательная роль, – призналась Безрукова. – А второй – проект Сарика и Гевонда Андреасян по бестселлеру писательницы Наринэ Абгарян «Симон». Вы все знаете ее творчество по известной книге «Манюня» (6+). Также осенью я приступила к съемкам нового проекта – драмы режиссера Алексея Свиридова «Свободное падение».

А еще в начале этой зимы выйдет фильм «Декабрь» (18+) режиссера Клима Шипенко, в котором Ирина Безрукова снялась вместе с актером Александром Петровым, исполняющим роль поэта Сергея Есенина.

«Познакомились с Александром несколько лет назад еще на проекте «Танцы со звездами». Он очень открытый, импульсивный, внимательный и добрый, – вспомнила актриса. – Что касается моей героини, я играю одну из женщин, которая была влюблена в Есенина».

Сюжет картины рассказывает про события пяти последних дней жизни великого поэта.

Кстати, помимо своей актерской карьеры, Ирина Безрукова активно занимается общественной и благотворительной деятельностью. А еще она является тифлокомментатором высшей категории – специалистом, который помогает незрячим понять происходящее на сцене или на экране.