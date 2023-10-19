Такси наехало на социального педагога и ее брата-школьника в Балашихе

В результате ДТП, которое произошло вчера на улице Юбилейной в Балашихе, пострадали 26-летний социальный педагог средней школы № 10 Железнодорожного Диана Морозова и ее 13-летний брат-восьмиклассник той же школы. Об этом «Русавкино-Романово» рассказали подписчики.

Учитель и ее брат переходили дорогу по пешеходному переходу, когда на них наехало такси.

«По предварительной информации, водитель 1963 г. р., управляя автомобилем марки «Лада», совершила столкновение с легковым автомобилем, остановившимся перед нерегулируемым пешеходным переходом, а после с переходящими дорогу пешеходами», — говорится в сообщении ГУ МВД России по Подмосковью.

В ведомстве уточняли, что в результате ДТП пострадали женщина 1997 и ее брат 2010 годов рождения. Их госпитализировали в медицинское учреждение с телесными повреждениями. В «Русавкино-Романово» добавили, что, по неофициальным данным, водитель такси управляла автомобилем в нетрезвом состоянии, пассажиров в ее машине не было.