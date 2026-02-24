Такси по новым правилам: с 1 марта вступает в силу несколько нововведений для автомобилистов

С 1 марта в России вступают в силу изменения, затрагивающие регистрацию автомобилей, подготовку водителей и работу такси. О ключевых нововведениях агентству « Прайм » рассказал генеральный директор маркетплейса FRESH Юрий Чистов.

Одно из главных изменений — при регистрации автомобиля больше не потребуется предъявлять полис ОСАГО. По словам эксперта, это упростит сделки купли-продажи и сократит сроки оформления. При этом страхование по-прежнему обязательно для эксплуатации машины, а штрафы за его отсутствие сохраняются.

Смягчаются правила и для прежних владельцев. Ранее новому собственнику отводилось 10 дней на постановку автомобиля на учет. Если он не укладывался в срок, риски — штрафы и ограничения — возникали у бывшего хозяина. Теперь он сможет оперативно подать заявление о снятии машины с учета и избежать ответственности за нарушения нового водителя.

С весны обновляется и программа подготовки водителей. Количество учебных программ сокращено, теорию разрешено изучать дистанционно с контролем посещаемости. Практику можно будет проходить не только на автодроме, но и на площадках автопредприятий, в том числе таксопарков.

Кроме того, вступают в силу требования о локализации автомобилей такси: машины должны соответствовать установленным критериям сборки в России. Массового выхода иномарок с рынка, по оценке эксперта, не ожидается.

Покупателям подержанных авто он рекомендует внимательно проверять историю машины, особенно если она могла использоваться в такси.

