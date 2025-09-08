Талант или кошелек: почему дети из многодетных семей лишены шанса на развитие? Депутаты предлагают это исправить

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий выступили с инициативой о введении бесплатного дополнительного образования для детей из многодетных семей.

По словам парламентария, ежемесячные расходы семьи на кружки и секции могут достигать 11 тысяч рублей. Если для жителей столицы такие траты часто являются посильными, то для многих регионов страны эта сумма становится практически неподъемной. В результате, возможности для развития способностей ребенка напрямую зависят от материального положения его родителей.

Как подчеркнул Слуцкий, при наличии средств дети могут посещать занятия по английскому языку, программированию, шахматам или ораторскому искусству. В противном случае их выбор ограничивается переполненными школьными кружками, где зачастую не хватает не только современного оборудования, но и квалифицированных педагогов.

Парламентарий убежден, что в России подобная ситуация недопустима. Для преодоления этой несправедливости он предложил сделать все муниципальные и школьные секции полностью бесплатными для детей из многодетных семей. По его мнению, именно финансовый барьер является ключевой причиной неравного доступа к дополнительному образованию, создавая для одних детей широкие возможности, а для других — ограничиваясь лишь платными услугами при учреждениях культуры.

