Талдомский округ представит инновационное оборудование на казанской выставке

Юрий Крупенин, глава Талдомского округа, посетил современное предприятие, которое с 2021 года является важным поставщиком электронных компонентов, специализированного оборудования и комплектующих для передовых отраслей промышленности.

В ходе встречи он изучил особенности деятельности компании, сделав акцент на ее вкладе в развитие высокотехнологичного сектора. Представители руководства продемонстрировали основные направления деятельности, подчеркнув применение передовых технологий для оптимизации производственных процессов. Особым достижением стало размещение на территории округа производственной базы, включающей сборку и контроль качества оборудования для сельского хозяйства и образовательных учреждений.

Юрий Крупенин подчеркнул важность подобных производств для укрепления экономики региона. Использование современных технологий и конкурентоспособные цены стимулируют создание новых рабочих мест и повышают привлекательность округа для потенциальных инвесторов.

В летний период 2025 года компания планирует представить свою продукцию и регион на крупном отраслевом мероприятии в Казани. Руководство предприятия озвучило намерения по расширению модельного ряда и улучшению качества обслуживания клиентов, что указывает на положительные перспективы дальнейшего развития.

Появление и рост подобных производственных мощностей оказывает положительное влияние на экономику региона, ускоряет внедрение инноваций и создает благоприятную среду для социально-экономического прогресса Талдомского округа.