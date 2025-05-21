Талдомский округ продолжает оказывать помощь бойцам СВО

20 мая текущего года к штабу поддержки бойцов СВО прибыла машина для транспортировки собранных земляками вещей. Жители района передали маскировочные сети, необходимые медикаменты, генератор, продукты питания, средства личной гигиены и одежду.

Переданная помощь — это не только материальная поддержка, но и искреннее выражение заботы и благодарности. Маскировочные сети позволят бойцам сохранять скрытность, медикаменты обеспечат оказание необходимой помощи при травмах, генератор обеспечит электроэнергией в полевых условиях, а продукты и предметы гигиены помогут создать ощущение хоть небольшого, но комфорта в сложных условиях службы. Боец с позывным ЛИС выразил благодарность всем, кто принял участие в акции, подчеркнув, что такая поддержка вселяет уверенность и придает силы для достижения победы. Он заявил, что осознает важность своей задачи и то, за что он сражается, и что эта помощь является наглядным подтверждением сплоченности армии и народа.

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин отметил, что оказание поддержки военнослужащим, участвующим в СВО, и их семьям является одним из важнейших направлений деятельности муниципалитета: