Талибы освободили задержанного в июле российского ученого

Каверин находился в заключении почти три месяца. До задержания он изучал провинции Кунар, Нуристан, Каписа и Нангархар. Предположительно, этнограф был арестован в связи с подозрениями, которые возникли у талибов в отношении его сопровождающего.

Другая версия задержания связана с сувенирами, которые Каверин вез на Родину из Афганистана. Россиянин все это время содержался в изоляторе для иностранных граждан в Кабуле. Долгое время мужчина не выходил на связь.

Мать ученого рассказала, что обращалась во все инстанции с просьбой помочь в освобождении сына, который, к слову, не считался задержанным или арестованным в Афганистане. Сам Каверин рассказал, что к нему в изоляторе относились хорошо.

