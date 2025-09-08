В Белоруссии умер оскорблявший Лукашенко россиянин

В белорусской исправительной колонии (ИК-15) в возрасте 36 лет скончался гражданин РФ Андрей Поднебенный. Об этом со ссылкой на признанный в Белоруссии экстремистский ресурс «Наша Нiва» сообщила «Лента.ру». Отмечается, что о смерти россиянина рассказала его мать.

Поднебенный, который родился в Хабаровске, но с шести лет проживал с видом на жительство в республике, умер 3 сентября в ИК в Могилеве. Там он отбывал наказание по обвинению в экстремистской деятельности, включая создание и администрирование телеграм-канала и чата, в которых нелестно высказывался в адрес президента Александра Лукашенко.

Кроме того, россиянина признали виновным в повреждении 39 троллейбусов и поджоге автомобиля начальника управления департамента исполнения наказаний. Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии признал Поднебенного террористом.

Ранее сообщалось, что в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже.