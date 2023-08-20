Таможня Китая заявила о резком увеличении закупок российских нефти и газа

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», поставки российской нефти в Китай значительно увеличились с января по июль 2023 года на целых 25%, если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года. Это довольно значительный прирост, который свидетельствует о растущем спросе на российскую нефть со стороны китайского рынка.

Кроме того, импорт СПГ (сжиженного природного газа) также увеличился на 62% и достиг 4,4 миллиона тонн. Интересно, что закупки трубопроводного газа выросли почти в два раза.

Стремительный рост закупок нефти и газа из России в Китай, однако, сопровождается снижением стоимостного импорта нефти из России на 6% из-за снижения цен.