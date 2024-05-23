Танцевальная студия «Art of Black» представит Каширу на фестивале «Город танцует в парках»

Коллектив много репетирует, чтобы достойно представить округ на фестивале. Опыт выступлений на площадках городского округа Кашира у творческих участников большой. Более двух лет они занимаются на базе Дома культуры Ожерелье. Примечательно, что в коллектив вошли одни девушки в возрасте до 18 лет. 30 участниц студии «Art of Black» специализируются на направлении уличных танцев. Руководитель Мария Ештокина умеет вдохновить юных горожанок.

«Мы постоянно на одной волне. Потому что у нас небольшая разница в возрасте и мы как друзья. Коллектив очень сплоченный. Безусловно, я бываю строгой, но в целом мы чувствуем себя как очень близкие товарищи, которые занимаются единым делом. Это помогает нам добиваться поставленных целей», — рассказала руководитель танцевальной студии «Art of Black» Мария Ештокина.

Летом 2023 года девушки из «Art of Black», несмотря на сильную конкуренцию, выиграли отборочный этап в фестивале «Город танцует в парках», который прошел в Городском парке в Кашире-2. Известный хореограф Егор Дружинин отметил талант и энергичность коллектива.

Победа позволила участницам танцевальной студии «Art of Black» выступить на гала-концерте «Город танцует в парках», который состоялся в Балашихе. В мае девушки представили уникальный номер в Сочи. Теперь коллектив подал заявку на участие в нынешнем сезоне фестиваля «Город танцует в парках».