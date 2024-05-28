Танцоры из Городского округа Пушкинский прошли в финал конкурса «Город танцует в парках»

Очный этап крупного фестиваля «Город танцует в парках» прошел в Городском округе Пушкинский. Лучшие коллективы показали мастерство в Центральном парке культуры и отдыха: финалистами стал коллектив интеллектуального танца Palette, который отправится в финал конкурса.

Фестиваль собрал множество коллективов и сотню зрителей. Перед началом творческого состязания к участникам и жителям обратились замглавы округа Елена Панькив, а также актер и ведущий мероприятия — Михаил Башкатов. Несколько напутствий дал заслуженный артист страны и танцор Егор Дружинин, являющийся бессменным руководителем яркого проекта.

«Финалистами фестиваля в Пушкино стали танцоры школы интеллектуального танца Palette с номером „Завязь“, — сообщает пресс-служба администрации г. о. Пушкинский.

Теперь коллектив интеллектуального танца попадет в финал конкурса «Город танцует в парках», где представит округ.

Также по итогу этого этапа конкурса определили достойный специального приза коллектив. Его забрала школа современной хореографии «ZАтанцы». Танцор и хореограф Александр Могилев вручил команде билеты на собственный спектакль «4 человека с разным мнением по поводу всего».

Очный этап конкурса в парке округа Пушкинский завершили номерами от звезд известных танцевальных телешоу. Среди них Виталий Савченко, Аня Вишнякова, Виталий Улифанов и другие видные участники проектов «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ.