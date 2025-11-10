«Тарелка супа и Трудовой кодекс». Эксперт объяснил правила использования перерыва на обед

В соответствии с трудовым законодательством России, время, отведенное на обед, не включается в оплачиваемую продолжительность рабочего дня.

Данное положение закреплено в Трудовом кодексе и является обязательным для всех работодателей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Татьяну Голубеву, старшего преподавателя РАНХиГС, длительность такого перерыва должна находиться в пределах от 30 минут до двух часов.

«Согласно статье 108 Трудового кодекса РФ, каждому работнику полагается перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут. Этот период не оплачивается и не входит в норму рабочего дня», — пояснила Голубева.

Важно отметить, что наниматель обязан обеспечить условия для полноценного отдыха и питания работников. В течение обеденного периода сотрудник вправе свободно распоряжаться личным временем: выходить с территории работодателя, посещать столовые или заниматься собственными делами без каких-либо ограничений со стороны администрации.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуму внесут проект об индексации зарплат не реже одного раза в год.