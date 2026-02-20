Тарифы: появилась настоящая причина космического роста сумм за отопление

Жители одного из домов на Московском проспекте пожаловались главе городской администрации на резкий скачок сумм в платежках за отопление. Елена Дятлова во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» детально разобрала эту ситуацию, пишет strana39.

Она пояснила, что с конца прошлого года в регионе стоят аномальные холода, поэтому тепла тратится гораздо больше. При этом тарифы действительно выросли, но это лишь часть истории. С июля цена за гигакалорию поднялась на 12,6 процента, а с января этого года добавилась индексация еще на 1,7 процента из-за изменения ставки НДС. Однако эти цифры не главная причина шока от квитанций.

По словам Дятловой, основная проблема крылась в общедомовом приборе учета. Срок его поверки в доме № 78 истек 11 января. Как только это случилось, начисления автоматически перестали идти по фактическому потреблению. Управляющая компания временно перешла на расчеты по среднемесячному нормативу, который оказался выше реальных цифр.

Глава администрации подчеркнула, что ситуация поправима. Как только жители проведут поверку счетчика и документы поступят в расчетный центр, суммы в квитанциях снова станут соответствовать реальному расходу тепла. До этого момента платежки будут оставаться завышенными.