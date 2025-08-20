ТАСС: хищения при фортификации помогли ВСУ занять часть Курской области

В результате расследования, проведенного правоохранительными органами, было установлено, что часть территории Курской области была занята Вооруженными силами Украины (ВСУ) из-за нарушений в использовании средств, выделенных на строительство укреплений на границе. Об этом стало известно от источника в силовых структурах, который поделился информацией с ТАСС .

В сообщении правоохранительных органов говорится о том, что в рамках этого уголовного дела в качестве подозреваемых проходят бывший глава Курской области Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов.

«Действия обвиняемых Смирнова и Дедова причинили экономический ущерб Российской Федерации, а также ущерб обороноспособности государства, <…> позволив тем самым оккупировать значительную часть территории Курской области», — уточняется в публикации.

Эти деньги были предназначены для создания укреплений, в том числе для строительства взводных опорных пунктов пограничных войск.

По данным следствия, ущерб, нанесенный бюджету Курской области, составил более 1 миллиарда рублей.