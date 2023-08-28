ТАСС: потери ВСУ за неделю в зоне СВО составили порядка 5 тыс человек

Как следует из подсчетов агентства на основании данных сводки российского Минобороны, больше всего вражеские войска потеряли на донецком направлении — 1 490 военнослужащих.

Всего же за минувшую неделю Вооруженные силы Украины в зоне спецоперации потеряли 4 855 военнослужащих.

«Потери Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции за неделю составили 4 855 военнослужащих, больше всего — 1 490 — противник потерял на донецком направлении», — информирует ТАСС.

Ранее глава Истры в Московской области Татьяна Витушева призвала граждан не публиковать в сети кадры работы российских систем ПВО.