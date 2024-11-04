ТАСС: пресс-служба губернатора Ростовской области Голубева опровергла обыски у него

Ранее информационный портал 161.RU сообщил, что в рабочем кабинете подавшего сегодня в отставку главы Ростовской области Василия Голубева силовики провели обыски. Уточнялось также, что сотрудниками ФСБ планируется в регионе тщательная проверка среди органов власти с последующим возбуждением уголовных дел.

Как отметили в пресс-службе губернатора, обыски после отставки Голубева не проводились. А появившаяся в ряде СМИ информация об этом и не только не соответствует действительности.

«Эта информация [о проводимых обысках] не соответствует действительности», — цитирует губернаторскую пресс-службу ТАСС.

Каких-то иных подробностей пока не приводится.

Напомним, сегодня, в понедельник, 4 ноября, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в соцсетях, что написал в связи с переходом на другую работу заявление об отставке.