ТАСС: пресс-служба губернатора Ростовской области Голубева опровергла обыски у него
Фото: [пресс-служба правительства Ростовской области]
Ранее информационный портал 161.RU сообщил, что в рабочем кабинете подавшего сегодня в отставку главы Ростовской области Василия Голубева силовики провели обыски. Уточнялось также, что сотрудниками ФСБ планируется в регионе тщательная проверка среди органов власти с последующим возбуждением уголовных дел.
Как отметили в пресс-службе губернатора, обыски после отставки Голубева не проводились. А появившаяся в ряде СМИ информация об этом и не только не соответствует действительности.
«Эта информация [о проводимых обысках] не соответствует действительности», — цитирует губернаторскую пресс-службу ТАСС.
Каких-то иных подробностей пока не приводится.
Напомним, сегодня, в понедельник, 4 ноября, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в соцсетях, что написал в связи с переходом на другую работу заявление об отставке.