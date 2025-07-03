ТАСС: трое террористов отправились в «Крокус», накачавшись мефедроном

Фото: [ Мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске/Медиасток.рф ]

В ходе расследования выяснилось, что трое из четырех участников террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле» были под воздействием наркотических веществ во время совершения преступления. Об этом стало известно из материалов следствия, предоставленных ТАСС .

В ходе допросов подозреваемые утверждали, что незадолго до нападения на «Крокус» их инструкторы якобы дали им некое вещество, содержащее наркотик, после приема которого они «видели воинов Аллаха».

«…По результатам судебных экспертиз в крови [троих из них] обнаружено наркотическое средство — мефедрон», — цитирует ТАСС материалы расследования.

Игорь Трунов, адвокат, защищающий интересы 95 потерпевших по этому уголовному делу, также сообщил журналистам эту информацию. В крови Шамсидина Фаридуни, четвертого участника нападения, не обнаружены наркотические вещества. Он стал единственным из всех обвиняемых, кто полностью признал свою вину и выразил свое полное раскаяние в содеянном.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске 22 марта 2024 года произошла трагедия: злоумышленники открыли огонь из автоматического оружия по посетителям и подожгли зрительный зал. В результате теракта трое человек числятся пропавшими без вести, 147 человек были убиты.

Ранее сообщалось, что один из четырех исполнителей теракта в «Крокусе» раскаялся в совершенном.