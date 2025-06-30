Только один из четырех исполнителей теракта в «Крокусе» раскаялся в содеянном

Только один из четырех исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» признал свою вину в содеянном, пишет ТАСС. По информации источника, им стал Шамсидин Фаридуни*, который выразил раскаяние в содеянном.

Отмечается, что три других фигуранта дела также признали свою вину, однако не стали раскаиваться.

22 марта 2024 года в красногорском торгово-развлекательном комплексе «Крокус-Сити Холл» произошел взрыв, унесший жизни 149 человек. Более 600 человек пострадали, один — пропал без вести.

Все задержанные — исполнители и пособники — были задержаны, в частности, на территории Брянской области, откуда хотели сбежать на Украину.

Гражданин Таджикистана Фаридуни проживал вместе со своей семьей в кишлаке Лойоби, расположенном в 50 км от Душанбе. Там он сначала работал на строительстве, а позже — в лепешечной в Гиссаре.

Как выяснило следствие, именно Фаридуни неоднократно приходил в концертный зал с целью планирования теракта. На фотографиях, сделанных во время этих визитов, он запечатлен на фоне афиши группы «Пикник», которая должна была выступать в день предполагаемого нападения.

Ранее Следственный комитет России назвал теракт в «Крокусе» преступлением в интересах Украины.

*Росфинмониторингом внесен в список террористов и экстремистов.