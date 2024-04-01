Татьяна Москалькова навестила детей из Белгородской области в Клину

Школьников из Белгородской области, которые находятся в оздоровительном детском лагере «Горизонт» в подмосковном Клину, навестила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она пообщалась с руководством центра и детьми, а также вручила полезные подарки.

Визит в городской округ Клин Татьяна Москалькова совершила не одна. С ней были также Уполномоченная по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская и гендиректор Фонда помощи детям им. Е.М. Примакова Леонид Романов. Они вместе с Москальковой изучили детский лагерь и убедились, что «Горизонт» станет для школьников местом не только для комфортной жизни, но и для счастливого насыщенного детства. Юным белгородцам дают возможность активно отдыхать и заниматься разными хобби. В корпусах им доступны творческие и спортивные занятия, дискотеки и танцы.

«Пообщалась с руководством центра, ознакомилась с условиями проживания, осмотрела учебные и досуговые площадки. Сделано все, чтобы «Горизонт» не просто был детским лагерем, но и местом, где каждый ребенок может почувствовать себя в безопасности, окруженный заботой и вниманием», — отметила Татьяна Москалькова.

Детям Горизонта предоставляют обширную экскурсионно-развлекательную и образовательную программу. Например, недавно ребята посетили Ледовый дворец, где покатались на коньках. Впереди у них еще немало событий, которые принесут положительные впечатления.

Татьяна Москалькова в ходе визита поздравила юных белгородцев с первым учебным днем в местной школе. Она также подарила наборы для творчества, книги и развивающие игры. Татьяна Николаевна пожелала детям успехов во всех начинаниях, продуктивных дней и качественного отдыха.