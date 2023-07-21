Татьяна Навка до сих пор вспоминает бывшего супруга, находясь в браке

Как сообщает издание «Утро.ру» , известная российская фигуристка стала объектом обсуждений в связи с тем, что она раскрыла правду об отношениях с Александром Жулиным.

Интересно, что Навка и Жулин долгое время не оглашали причины развода. Их отношения длились около 14 лет, но, как оказалось, разрушились из-за измен Жулина, которые фигуристка множество раз прощала. Это привело к распространению слухов о возможной затаившейся обиде Навки на бывшего мужа.

Однако сама она опровергла слухи о плохом отношении к Александру Жулину. Навка поздравила своего бывшего мужа с днем рождения, отметив его профессиональные качества и особое внимание, которое он уделяет детям. Это является проявлением уважения, которое осталось между ними после развода.