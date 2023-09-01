Тазовский район ЯНАО украсят с помощью парковых скульптур

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , любой желающий может попробовать свои творческие силы, предложив идеи скульптур для конкурса набросков арт-объектов. Известно, что позже их установят в общественных местах тазовских поселков.

Заявки на участие в этом конкурсе принимают до шестого сентября. Однако их нужно направлять в администрацию муниципалитета. Сделать это можно по электронной почте или прийти лично.

Важное условие для участия – соблюдение предлагаемых проектов стилистике Русского Севера. Также особо приветствуются эскизы, основанные на ненецких преданиях, мифах, сказках и легендах. Эта прекрасная возможность для местных жителей буквально своими руками преобразить Тазовский район.