Театр абсурда: россиянин сядет за продажу билетов на фейковые спектакли

В Омске вынесен приговор 24-летнему местному жителю, который обманным путем заработал 45 миллионов рублей, используя «Пушкинскую карту». Суд назначил ему наказание в виде четырех с половиной лет колонии общего режима. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на источник в прокуратуре региона.

Следствие установило, что с декабря 2021 года по май 2023 года осужденный и его сообщники зарегистрировались на сайте, представляясь организаторами культурных мероприятий от имени пяти предпринимателей. Затем они распространяли в социальных сетях билеты на фиктивные концерты, спектакли и экскурсии, оплачиваемые «Пушкинской картой». Таким образом, злоумышленники похитили более 45,2 миллиона рублей.

Молодой человек признан виновным в мошенничестве. Суд обязал его полностью возместить причиненный ущерб.

Новость дополняется.