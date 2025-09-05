Телефон со «звуками секса» подбросили в здание парламента Британии

Телефон со «звуками секса»: в здание британского парламента было обнаружено мобильное устройство. Как сообщает The Times, гаджет был оставлен рядом с передней скамьей.

Гаджет, подкинутый неизвестными лицами, должен был сработать в момент встречи в Палате общин премьер-министра страны Кира Стармера с руководителем Консервативной партии Кеми Баденок.

«Похоже, это была просто шутка, но всё могло быть гораздо хуже», — сообщил источник издания.

Во время подготовки к выступлению премьер-министра при проверке оборудования обнаружили телефон, на котором была обнаружена «аудиозапись сексуального содержания».

