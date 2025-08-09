CBS News: Путин передал через Уиткоффа на встрече орден Ленина для сотрудницы ЦРУ Галлиной

Президент России Владимир Путин вручил орден Ленина высокопоставленной сотруднице ЦРУ Юлиане Галлиной на встрече с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом в Кремле. Об этом передает американский телеканал CBS News.

В 2024 году её 21-летний сын Майкл Глосс принял участие в военном конфликте на стороне России, что привело к его гибели.

В действительности он проходил службу в 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, базирующейся в городе Иваново, и был удостоен ордена Мужества.

Галлина занимает пост заместителя директора Центрального разведывательного управления по цифровым технологиям. Детали вручения награды и её дальнейшая судьба пока остаются неизвестными.

В сообщении о смерти Майкла Глосса говорится, что он «ушёл из жизни при трагических обстоятельствах в Восточной Европе» 4 апреля 2024 года. В интервью Washington Post Ларри Глосс, отец погибшего, ветеран иракской кампании, рассказал, что ни он, ни его жена не знали о том, что их сын находится на Украине и участвует в боевых действиях.

Орден Ленина — это одна из самых престижных наград Советского Союза, которая после его распада больше не вручалась.

Ранее глава госдепа США Марко Рубио заявил о полной готовности Трампа и Путина ко встрече на высшем уровне.