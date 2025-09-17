Телефонный хулиган попал в тюрьму после звонков в спасательную службу

В Токио задержан 36-летний мужчина, который больше тысячи раз звонил в экстренные службы. Об этом сообщает Japan Today.

Житель Токио стал фигурантом уголовного дела после того, как мешал работе экстренных служб своими телефонными звонками. По информации источника, 36-летний Сигэнари Куросава был арестован за систематические звонки в службу спасения.

В течение июля он совершил более полутора тысяч вызовов, однако ни разу не произнес ни слова, прерывая соединение сразу после ответа оператора. Куросава признал факт звонков, но мотивы своего поведения объяснять отказался. Полиция подозревает, что задержанный может быть причастен к аналогичным инцидентам, которые фиксировались в Токио с начала 2024 года.

Ранее студент умер, пытаясь заглянуть под юбку посетительницы ТЦ.