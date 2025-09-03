Телефонный звонок оставил пенсионерку без нескольких миллионов рублей

Пожилая жительница Магнитогорска стала жертвой преступной схемы, лишившись всех своих сбережений. Как со ссылкой на МВД сообщает «ТулаСМИ», пенсионерку напугали, вынудив отдать несколько миллионов.

Мошенники использовали отработанный сценарий, начав с телефонного звонка на стационарный аппарат пенсионерки. Неизвестный представился сотрудником службы замены автоматических телефонных станций и убедил женщину продиктовать паспортные данные.

Следующий звонок поступил от человека, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что паспортные данные пенсионерки якобы оказались у преступников, которые оформили на ее имя крупные кредиты и пытаются перевести средства на счета незаконных организаций. Лжеполицейский убедил женщину, что без немедленного вмешательства она может стать соучастницей преступления и подвергнуться уголовному преследованию.

Узнав о наличии у пенсионерки сбережений в размере 5 миллионов рублей, мошенник убедил ее, что деньги необходимо срочно задекларировать для предотвращения преступления. Женщина испугалась, упаковала все наличные средства в черный пакет и передала их курьеру, который также представился сотрудником правоохранительных органов с обещанием вернуть деньги после процедуры декларирования.

Полиции Магнитогорска удалось установить подозреваемого — 27-летнего жителя Тульской области, который впоследствии был задержан коллегами из Екатеринбурга за совершение аналогичного преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, подозреваемый содержится в изоляторе временного содержания до избрания меры пресечения.

