Telegram — рухнул: пользователи жалуются, что приложение не доступно

В настоящее время наблюдаются сильные сбои в работе информационного мессенджера как на территории России, так и в Белоруссии и остальном Ближнем Зарубежье.

Как сообщают пользователи по всей стране, ни с телефона, ни с ПК приложение не открывается. Молчит и веб-версия Telegram.

Отмечается, что сбой начался в районе 14 часов по московскому времени. Пользователи приложения сообщают о «вечном обновлении», не загружаются как видео, картинки, так и голосовые сообщения

Причины сбоя пока не известны. Официальной информации пока не поступало.