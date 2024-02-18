Telegram — рухнул: пользователи жалуются, что приложение не доступно
Фото: [соцсети]
В настоящее время наблюдаются сильные сбои в работе информационного мессенджера как на территории России, так и в Белоруссии и остальном Ближнем Зарубежье.
Как сообщают пользователи по всей стране, ни с телефона, ни с ПК приложение не открывается. Молчит и веб-версия Telegram.
Отмечается, что сбой начался в районе 14 часов по московскому времени. Пользователи приложения сообщают о «вечном обновлении», не загружаются как видео, картинки, так и голосовые сообщения
Причины сбоя пока не известны. Официальной информации пока не поступало.