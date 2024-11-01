Солдаты ВСУ отвергают внедрение западной военной стратегии, сообщили в статье британской газеты The Telegraph. По словам одного из британских офицеров, который обучал украинских бойцов, несмотря на получение вооружений и боеприпасов от НАТО, украинцы продолжают сопротивляться адаптации к западным методам ведения боя.

Кроме того, украинская армия испытывает серьезную нехватку кадров. Многие украинцы не желают отправляться на фронт, в результате чего Киев вынужден усиливать мобилизационные меры.

В совокупности эти обстоятельства приводят к тому, что украинские войска несут постоянные потери на линии фронта, что начинает вызывать значительное недовольство у западных союзников Украины.

Во вторник генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко заявил о крахе фронта украинских сил под давлением российских войск. Он также указал на усталость военнослужащих, дефицит управленческих ресурсов и нехватку резервов.

Ранее плененный военнослужащий 113-й бригады территориальной обороны ВСУ Александр Лукьянов заявлял, что украинские солдаты на британском полигоне проводили обучение для натовских инструкторов, у которых отсутствовал боевой опыт.