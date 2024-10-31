Пленный: в Британии ВСУ приходилось обучать инструкторов НАТО

Украинские солдаты на британском полигоне проводили обучение для натовских инструкторов, у которых отсутствовал боевой опыт. Об этом рассказал Александр Лукьянов, плененный военнослужащий 113-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, передал ТАСС.

Он отметил, что рекомендации неопытных натовских инструкторов не соответствовали реальным условиям на фронте и не имели отношения к современным боевым ситуациям.

«Когда нас там учили, мол, надо делать так или надо делать по-другому, мог вмешаться наш инструктор и сказать, мол, ребята, у нас так вот работать не будет, нужно делать иначе. Иностранные инструкторы к нашим прислушиваются, что-то берут из этого для себя. Книжки, по которым они учат солдат, написаны давно, а война меняется каждый день», — сказал пленный.

Кроме того, по словам Лукьянова, в программе занятий был раздел, посвященный противодействию беспилотникам, но в этом вопросе натовские инструкторы также оказались неэффективными.

Он добавил, что единственным заметным отличием натовского полигона от украинского центра было лучшее материально-техническое обеспечение, при этом поездка в Англию не принесла пользы в плане тактической подготовки.

Ранее появились кадры, запечатлевшие тренировки украинских военных в учебном центре Великобритании. Украинская сторона официально заявляла, что военнослужащие ВСУ проходят обучение на территориях других государств.

Недавно глава британского Министерства обороны Джон Хили открыто признал, что вооруженные силы Королевства совершенно не готовы к войне. По словам Хили, британская армия в настоящее время «опустошена» и «недофинансирована». И виновато в этом якобы предыдущее правительство премьера Риши Сунака.