Телекритик Мельман сомневается в полном исчезновении телевидения в связи с глобализацией Интернета

Новые фильмы и сериалы, снятые в нашей стране, чаще попадают не в эфир телеканалов, а на стриминговые платформы и онлайн-кинотеатры. Такая же ситуация наблюдается и в отношении ток-шоу и новостей. По словам телекритика Александра Мельмана, аудитория телевидения в последние годы действительно переходит во всемирную Сеть. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что тем не менее темпы такого перехода низкие и характерны больше для молодежи.

По мнению эксперта, многие телеканалы имеют высокие рейтинги, хотя и ниже прошлых десятилетий.

Он добавил, что тенденция постепенного сокращения телевизионной аудитории давно заметна. При этом телевидение в ближайшей перспективе никуда не исчезнет, и Всемирная Сеть не сможет его полностью заменить.