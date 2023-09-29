«Телевизор и банки с разносолом»: жители Балашихи пожаловались на соседку, которая сбрасывает вещи с окна
Фото: [«Осторожно, Москва»]
Жители ЖК «Новогиреевский» в подмосковной Балашихе пожаловались на соседку, которая выбрасывает из окна мусор, еду и бытовую технику. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».
По данным издания, инцидент продолжается на протяжении года. Представительница старшего поколения скидывала с 14 этажа сначала чайные пакетики и пластик. Однако накануне женщина выкинула из окна телевизор и банки с разносолом.
«Сегодня она весь день что-то выкидывала из окна. Все соседи звонили на 112, но как я понимаю, ей ничего не сделали, вечером она продолжила выкидывать мусор из окна», — рассказала жительница дома Мария.