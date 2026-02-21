Температура до –12 градусов ночью: погодные условия в столичном регионе

В субботу, 21 февраля, в столичном регионе ожидается переменная облачность с прояснениями, местами возможен небольшой снег, а на дорогах сохраняется гололедица. Такие данные представлены на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от –1 до –3 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –9. В Московской области днем прогнозируется от –1 до –6 градусов, ночью мороз усилится до –12.

В регионе ожидается западный ветер со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление будет держаться на уровне 750 мм ртутного столба.

Специалисты Гидрометцентра рекомендуют жителям и водителям учитывать гололед и мороз при планировании передвижений.

