Теннисистка Петрова ставит в пример юниоркам Мирру Андрееву

Как сообщает «Газета.ру» , Надежда Петрова, бывшая третья ракетка мира, поделилась своим мнением о 16-летней теннисистке Мирре Андреевой. Она назвала несколько причин, почему та обрела успех.

По словам Петровой, Андреева обладает уравновешенностью, спокойствием и хорошей физической формой. Также она отлично держит удар.

Бронзовая призерка Олимпийских игр 2012 года считает, что все начинающие теннисистки России должны брать пример с Мирры Андреевой. Она даже советует девочкам на юниорском уровне смотреть матчи юной теннисистки и подражать ей. Кажется, Андреева вдохновляет Петрову своими достижениями. И последняя ничего зазорного не видит в том, чтобы перенимать лучшие качества спортсменов.

Ранее Петрова также раскрыла причины провала Медведева на Уимблдоне.