Теперь не ошибетесь: лингвисты разрешили россиянам говорить «мильон» и «мильярд»
Институт Виноградова ввел новую норму русского языка — вот эти 2 слова
Фото: [unsplash.com]
Россиянам разрешили произносить числительные двумя способами: традиционным и разговорным. Об этом сообщило РИА Новости, ознакомившись с орфографическим словарем.
Теперь можно произносить «мильон» вместо «миллион» и «мильярд» вместо «миллиард» — такие варианты официально закрепили в новом орфографическом словаре Института русского языка имени Виноградова.
Это правило касается и производных слов: допустимы обе формы — «миллионный» и «мильонный», «миллиардный» и «мильярдный».
В институте пояснили, что словарь фиксирует нормы письма, а не регулирует современную речь. Большинство слов в нем нейтральные, но для некоторых случаев добавлены пометы — например, когда нужно передать разговорное произношение.
Таким образом, словарь не диктует, как надо говорить, а лишь отражает допустимые варианты. Решение о том, какую форму использовать, остается за говорящим.
