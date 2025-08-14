Теперь не ошибетесь: лингвисты разрешили россиянам говорить «мильон» и «мильярд»

Россиянам разрешили произносить числительные двумя способами: традиционным и разговорным. Об этом сообщило РИА Новости , ознакомившись с орфографическим словарем.

Теперь можно произносить «мильон» вместо «миллион» и «мильярд» вместо «миллиард» — такие варианты официально закрепили в новом орфографическом словаре Института русского языка имени Виноградова.

Это правило касается и производных слов: допустимы обе формы — «миллионный» и «мильонный», «миллиардный» и «мильярдный».

В институте пояснили, что словарь фиксирует нормы письма, а не регулирует современную речь. Большинство слов в нем нейтральные, но для некоторых случаев добавлены пометы — например, когда нужно передать разговорное произношение.

Таким образом, словарь не диктует, как надо говорить, а лишь отражает допустимые варианты. Решение о том, какую форму использовать, остается за говорящим.

Ранее бизнесмены получили судебные иски из-за использования русских слов.