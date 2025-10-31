Теплые вещи и продукты: волоколамцы передали гуманитарный груз бойцам СВО

Новую партию гуманитарной помощи для бойцов СВО отправили из Волоколамска. Собранные вещи доставят на передовую через распределительный пункт в Одинцове.

Сбор проходил с 20 по 26 октября в рамках акции «Доброе дело». Жители округа приносили продукты, теплые вещи и предметы первой необходимости в Центр поддержки участников СВО «Подвиг», ЦКТ «Родники», а также во время городских мероприятий.

Глава Волоколамского округе Наталья Козлова отметила, что эта помощь станет реальной поддержкой для бойцов.