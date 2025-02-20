Теракт в Израиле: три бомбы были взорваны в нескольких автобусах в Бат-Яме

В четверг, 20 февраля, около 20:00 на двух разных парковках в Бат-Яме произошли взрывы в двух автобусах. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города в социальных сетях. На место происшествия были направлены многочисленные полицейские силы для выяснения обстоятельств произошедшего. Пострадавших нет. Рассматривается версия террористического акта. Проводятся проверки общественного транспорта в районе Гуш-Дан.

В Бат-Яме произошли сначала два взрыва на парковках, расположенных неподалеку от стадиона.

Первое сообщение о взрыве поступило от охранника, который находился на парковке в 20:30. Он сообщил, что после взрыва автобус загорелся. Пожарные оперативно прибыли на место и потушили пламя. Затем на место происшествия были вызваны саперы, которые начали расследование, чтобы установить причину взрывов.

В мэрии Бат-Яма заявили, что в автобусах, которые подверглись взрывам, не было пассажиров.

«Детали инцидента пока не ясны, и мы проводим проверки, принимая меры предосторожности, чтобы убедиться, что дальнейшей опасности нет. Мэр Цвика Брот находится на месте происшествия вместе с руководителями полиции и городской службы безопасности», — сообщили в мэрии.

Пресс-служба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщает о проведении срочного совещания. В связи с этим движение поездов в стране временно приостановлено.