Терапевт из Подмосковья Анастасия Зюзина рассказала о зависимости от покупок

Терапевт Зарайской больницы Анастасия Зюзина рассказала о зависимости от покупок. Об этом говорится в сообщении Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам медика, опасность подобной зависимости в том, что человек может потерять контроль над своими действиями, что станет причиной накопления долгов и возникновения проблем с деньгами.

«Человек, страдающий от этого вида зависимости, может игнорировать свои обязанности, ущемлять свои базовые потребности ради совершения покупок, что может привести к серьезным последствиям для его здоровья и благополучия», - сказала врач.

Чтобы справиться с зависимостью, следует обратиться к психологу или психотерапевту. Специалисты помогут вернуть контроль над своей жизнью и разобраться с финансовыми проблемами.