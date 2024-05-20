Территорию вблизи реки Синичка благоустроят в этом году в подмосковном Красногорске

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в подмосковном Красногорске в этом году завершатся работы по проекту благоустройства территории вблизи рек Синичка и Банька. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

«Благодаря победе в седьмом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в Красногорске мы начали благоустройство территории возле реки Синичка. На территории площадью более 3 гектар создадим всесезонное рекреационное пространство с использованием уникального ландшафтного потенциала территории», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Проект природной зоны отдыха «Синичка» объединяет воду, зелень и объекты инфраструктуры, предлагая людям спектр возможностей для эмоционального и физического восстановления через контакты с водой. С учетом пожеланий жителей Красногорска — постоянных посетителей территории благоустройства — архитектурная концепция деликатно интегрирована в природную среду.

Согласно концепции, территория будет поделена на 3 функциональные зоны: пляжа, прогулок и общественно-спортивную зону, отражающие основные запросы жителей: контакт с природой, комфортный активный отдых на открытом воздухе. Отмечается, что в настоящий момент на территории ведутся подготовительные работы.