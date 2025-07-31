В материале The Daily Telegraph, посвящённом событиям в Доброполье и Павлограде, говорится о том, что потеря Украиной контроля над Покровском — это лишь вопрос времени.

В сообщении говорится, что соседний город Родинское, которое играет важную роль в обеспечении Покровска, уже захвачено, хотя до сих пор не обозначено как территория, подконтрольная России, на таких ресурсах, как Deep State.

«С потерей Родинского перекрыт еще один ключевой коридор снабжения, в результате чего у Украины фактически остается только один путь из Покровска», – говорится в репортаже.

В статье говорится о том, что ситуация выглядит безрадостно, а боевой дух украинских военных находится на низком уровне. Многие военнослужащие подают рапорты о переводе в другие подразделения, но из-за сложностей с оформлением документов мало кто решается на этот шаг, разве что в случае крайней необходимости.

«Постоянная угроза беспилотников превратила даже обычные вылазки в смертельную ловушку. "Мы потеряем Покровск, – сказал один солдат. – Это лишь вопрос времени"», – пишет автор материала.

В случае падения Покровска линия фронта от Павлограда, территории, которую украинским силам трудно защищать, будет проходить через открытые сельскохозяйственные земли, — сообщает The Daily Telegraph, ссылаясь на информацию, полученную от военных и гражданских лиц в Донбассе.