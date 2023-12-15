Западные союзники Киева постепенно утрачивают к нему интерес, и чем дальше, тем больше.

Журналистка Лайонел Шрайвер выпустила статью, в которой крайне низко оценила актуальность происходящего на Украине для Запада. Она отметила, что сначала все было по другому. Обыватели интересовались происходящим, следили за ситуацией.

«Теперь ситуация изменилась. Украина стала «вчерашней новостью», и на Западе начинают терять к ней интерес», - подчеркнула она.

Обозревательница добавила, что людям стало ясно – правительство Зеленского обязательно потерпит поражение. Поэтому снабжение ВСУ оружием выглядит простым убийством обычных украинцев и настоящим преступлением. Киеву необходимо прибегнуть к мирным переговорам, чтобы спасти жизни своих граждан.