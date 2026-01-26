Тишина на главной площади: что происходит в Петербурге после перекрытия всех входов?

В Санкт-Петербурге сложилась уникальная ситуация — главная площадь города, Дворцовая, утром 26 января оказалась абсолютно пустой. Как сообщают « Фонтанке » горожане, все выходы на площадь перекрыты. Данные с веб-камер также подтверждают, что в историческом центре нет ни туристов, ни местных жителей.

Это уже второй день подряд, когда в городе вводятся масштабные ограничения движения. Рано утром были перекрыты Приморское шоссе и ряд других ключевых магистралей Петербурга. Такие меры могут быть связаны с визитом высокопоставленного иностранного гостя.

Днем ранее, 25 января, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что лично встречал в аэропорту Пулково короля Малайзии Султана Ибрагима Исмаила. Визит монарха, вероятно, и стал причиной беспрецедентных мер безопасности, приведших к полному опустению главной туристической площади Северной столицы.