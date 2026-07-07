Титан признают редким металлом: власти готовят важные изменения в законодательстве

Минприроды подготовило документы для уточнения статуса титана в перечне стратегического сырья. Это решение направлено на синхронизацию нормативной базы с Налоговым кодексом и развитие добычи данного стратегически важного металла, сообщает ТАСС .

Новый статус стратегического ресурса

Министерство природных ресурсов России инициировало изменения в правительственные распоряжения, согласно которым титан должен быть внесен в официальный список редких металлов. Данная мера призвана привести нормативную базу в соответствие с положениями Налогового кодекса, где титан уже имеет соответствующую категорию. Уточнение статуса сырья является важным шагом для систематизации учета дефицитных и стратегически значимых видов полезных ископаемых.

Значение титана для экономики

Титан является критически важным элементом для ключевых отраслей промышленности, включая авиастроение, судостроение, космонавтику, медицину и нефтегазовый сектор. Учитывая незаменимость этого металла, государство ставит перед собой цель существенно нарастить объемы его добычи и запасов. На текущий момент Россия располагает одной из самых внушительных минеральных баз: балансовые запасы оцениваются в 580,2 млн тонн, а прогнозные ресурсы составляют еще около 305 млн тонн.

Развитие высокотехнологичных производств

Помимо корректировки статуса титана, правительственные проекты предусматривают включение в список товаров с высокой добавленной стоимостью дополнительных изделий из марганца. Данные компоненты играют ключевую роль в производстве катодных материалов и литий-ионных аккумуляторов. Эти изменения направлены на стимулирование глубокой переработки твердых полезных ископаемых внутри страны и укрепление технологического суверенитета.