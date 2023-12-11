Тяжелобольную Татьяну Тарасову заметили на кладбище в инвалидной коляске

Мастер спорта и известный тренер по фигурному катанию едва сдерживала слезы, когда смотрела на могилу своего именитого отца Анатолия Тарасова.

Спорт всегда был частью жизни семьи Тарасовой. Еще с малых лет ее отец, тренер по хоккею, приучал дочь к труду и усердной работе над собой. Татьяна Анатольевна в 4 года встала на коньки, с которыми рассталась в 19 лет из-за травмы.

Как сообщает издание «Утро.ру», Тарасова страдает от сильных болей в спине, и из-за этого вынуждена передвигаться на инвалидной коляске. Даже проведенная 10 лет назад операция помогла ей встать на ноги совсем ненадолго.

Несмотря на недуг, Тарасова не забывает почтить память любимого отца, благодаря которому и связала жизнь со спортом. Вместе с близкими она посетила место упокоения легендарного тренера на Ваганьковском кладбище. Фотографии Тарасова разместила в соцсетях, где приняла поддержку и теплые слова от поклонников.

Напомним, в декабре известному тренеру по хоккею Анатолию Тарасову могло исполниться 105 лет.