Тодоренко не попала на съемки из-за задержки рейса

Регина Тодоренко призналась, что переживает сложный период в своей жизни. Она активно занимается карьерой, семьей и бизнесом, что провоцирует стресс. Напомним, в этом году Тодоренко снялась в двух фильмах, написала книгу сказок, а также работает над второй.

И ко всему вышеперечисленному навалилась еще одна неприятность – задержка рейса. Звезда должна была отправиться на съемки в Тюмень, однако так и не появилась в назначенный час.

Кроме того, ребенок Тодоренко и ее партнера, Влада Топалова, получил травму во время отдыха в Турции. Майклу потребовалась госпитализация и операция. Знаменитость писала о том, что хотела бы всю боль собственного сына забрать себе.