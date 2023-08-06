Тодоренко не попала на съемки из-за задержки рейса
Фото: [©Евгений Одиноков/РИА Новости]
Как сообщает портал «Дни.ру», из-за неблагоприятных погодных условий самолет был вынужден приземлиться в Екатеринбурге.
Регина Тодоренко призналась, что переживает сложный период в своей жизни. Она активно занимается карьерой, семьей и бизнесом, что провоцирует стресс. Напомним, в этом году Тодоренко снялась в двух фильмах, написала книгу сказок, а также работает над второй.
И ко всему вышеперечисленному навалилась еще одна неприятность – задержка рейса. Звезда должна была отправиться на съемки в Тюмень, однако так и не появилась в назначенный час.
Кроме того, ребенок Тодоренко и ее партнера, Влада Топалова, получил травму во время отдыха в Турции. Майклу потребовалась госпитализация и операция. Знаменитость писала о том, что хотела бы всю боль собственного сына забрать себе.