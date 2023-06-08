Тодоренко объяснила, почему пробежалась по парковке в одном купальнике

Звезда программы «Орел и Решка» заявила, что причиной стали ее сыновья. Она рассказала об этом в соцсетях, о чем сообщает «Газета.ру»

По словам Регины Тодоренко, она была вынуждена успеть на регистрацию в аэропорте, чтобы улететь к своему сыну на утренник. На видео, выложенном в личном блоге, видно, что девушка бежала в одном купальнике до своей машины.

Она могла спокойно остаться в Минске, но сделала выбор в пользу семьи. К слову, Тодоренко успела купить билет за 10 минут до закрытия регистрации. Еще одна причина, почему звезда решила улететь – кормление младшего сына грудью, которому исполнилось десять месяцев. Его зовут Мирослав, а старшего-четырехлетнего – Михаил. Именно к нему мама спешила на мероприятие.