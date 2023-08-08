Толкалина похвасталась для снимка фигурой в одном белье
Фото: [©Екатерина Чеснокова/РИА Новости]
Как сообщает издание «Утро.ру», звезда решила поделиться свежими снимками с откровенным подтекстом.
Напомним, что актрисе 45 лет, но она не стесняется смелых кадров, на которых запечатлена полуобнаженной. Действительно, а зачем, если с телом у нее все прекрасно?
Вот и сама Любовь Толкалина так считает. Именно поэтому недавно в ее социальных сетях появился довольно нежный кадр. На нем актриса позирует, сидя на стуле и держа в руках длинный цветок. Что касается одежды, то звезда предстала в белоснежном бельевом комплекте.
Стоит отметить, что не многие оценили подобный выход в свет, как и другие, предыдущие подобные фото на странице. Однако остальная часть фанатов заметила, насколько подтянута актриса в свои годы.