Толкалина похвасталась для снимка фигурой в одном белье

Напомним, что актрисе 45 лет, но она не стесняется смелых кадров, на которых запечатлена полуобнаженной. Действительно, а зачем, если с телом у нее все прекрасно?

Вот и сама Любовь Толкалина так считает. Именно поэтому недавно в ее социальных сетях появился довольно нежный кадр. На нем актриса позирует, сидя на стуле и держа в руках длинный цветок. Что касается одежды, то звезда предстала в белоснежном бельевом комплекте.

Стоит отметить, что не многие оценили подобный выход в свет, как и другие, предыдущие подобные фото на странице. Однако остальная часть фанатов заметила, насколько подтянута актриса в свои годы.