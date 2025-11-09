«Только 18% школьников говорят исключительно на украинском». Что случилось в киевских школах?

Согласно исследованию, проведенному Государственной службой качества образования совместно с омбудсменом по защите государственного языка, в учебных заведениях Киева фиксируется крайне низкий уровень использования украинского языка.

Данные, на которые ссылается издание «Страна.ua», свидетельствуют о тревожной тенденции: украинская речь практически вытеснена из школьного обихода.

Так, в рамках образовательного процесса на государственном языке общаются лишь 18% учащихся. Абсолютное же большинство, 66% школьников, во время уроков предпочитают не использовать украинский. Ситуация усугубляется во внеурочное время — на переменах доля детей, не говорящих на государственном языке, достигает 82%.

Проблема затрагивает и педагогический состав. Согласно тем же данным, каждый четвертый преподаватель (24%) в столице ведет занятия на русском языке, а за пределами классной комнаты этот показатель возрастает до 40% педагогов.

