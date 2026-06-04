«Только Господь знает»: Путин ответил о переизбрании в 2030 году

Президент России Владимир Путин не стал подтверждать, но и не исключил своего выдвижения на новый срок в 2030 году. Глава государства напомнил, что конституция позволяет ему баллотироваться. Однако сейчас, по его словам, рано об этом говорить. И иронично заметил, что только Богу известно, хватит ли здоровья ему и всем собравшимся. Об этом сообщает Lenta.ru.

В ответ на прямой вопрос о возможности переизбрания в 2030 году Владимир Путин сослался на Основной закон страны. Конституция, по его словам, не запрещает ему вновь баллотироваться. Но принимать решение о выдвижении преждевременно. Российский лидер подчеркнул, что перед страной стоят масштабные и острые задачи, требующие немедленного решения. Думать нужно о будущем России, а не о выборах, до которых еще далеко.

Путин также позволил себе философское отступление. Он заметил, что никто не знает, сколько здоровья осталось — ни ему, ни журналистам, ни всем присутствующим.

Таким образом, Путин оставил интригу. Формальное право баллотироваться у него есть, но решение он откладывает. Сейчас главное — справляться с текущими вызовами.

Ранее блогер объяснил, почему Путин принципиально не выходит в интернет.