«Невидимость как защита»: блогер объяснил, почему Путин принципиально не выходит в интернет

Блогер Стас Васильев, известный по рубрике «Ай, как просто!», выдвинул на радио Sputnik любопытную версию того, почему президент России Владимир Путин принципиально не пользуется интернетом. С его точки зрения, дело не в возрасте и не в техническом скептицизме, а в элементарной безопасности. Поскольку Запад откровенно считает российского лидера самым опасным врагом, а способы его устранения, как полагает блогер, в западных спецслужбах только и ищут, любой выход в сеть превращается в смертельный риск.

По словам блогера, не заходя в браузер, человек практически не оставляет цифровых следов. Никакой истории поиска, никаких закладок, cookies или привязок к устройству. А значит, его невозможно «засветить», вычислить по косвенным данным и отследить местоположение через сетевую активность.

Он даже разворачивает гипотетический сценарий: если бы Путин сидел в браузере, спецслужбы противника рано или поздно восстановили бы его историю за несколько лет, сопоставили данные, вычислили бы конкретное устройство — и тогда, по версии Васильева, нанесли бы точечный удар, причем с идеальным алиби: все можно было бы списать на украинские силы.

По мнению эксперта, в эпоху тотальной цифровизации полное отсутствие в Сети становится не отставанием от жизни, а, по мнению блогера, осознанной стратегией выживания. Невидимость как высшая форма защиты.

Ранее Путин пошутил, что в МФТИ так здорово, что можно «и до, и после» пенсии работать.