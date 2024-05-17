Тонны пластика и макулатуры: жители Воскресенска помогли природе на Всероссийском экомарафоне

Экологические акции в Воскресенске «Переработка „Сдай макулатуру — спаси дерево!“ и „Добрые крышечки“ собрали неравнодушных к окружающей среде жителей у Дворца водного спорта „Дельфин“. С каждым годом на марафоне все больше людей, а некоторые участвуют в важном мероприятии уже повторно.

Акция, цель которой помочь природе и научить людей бережному обращению с окружающими природными ресурсами, прошла в Воскресенске. У Дворца собрались школьники, юнармейцы, волонтеры, студенты, общественники, сотрудники школ и других образовательных учреждений, а также жители, желающие сделать мир лучше. Участники экомарафона проявили высокую активность, в очередной раз доказав, что человек не только часть природы, но и ее защитник.

Особенно отмечают активных участников из Воскресенского координационно-методического центра культуры и творчества «Истоки», лицея им. Героя Советского Союза Стрельцова П. В. и Воскресенского института туризма — филиал РМАТ, молодежного центра «Олимпиец».

Каждый воскресенец на акциях внес свой вклад в улучшение экологической обстановки. Общими усилиями собрали более 600 кг пластиковых крышек и почти 4,5 тонны макулатуры. Все это отправится на переработку, и сданные вещи приобретут вторую жизнь.